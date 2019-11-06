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Еврокубки

УНИКС обыграл "Брешию" в матче баскетбольного Еврокубка

Встреча завершилась со счетом 77:63

ТАСС, 6 ноября. Казанский баскетбольный клуб УНИКС дома победил итальянскую "Брешию" со счетом 77:63 в шестом туре группового этапа Еврокубка. Матч прошел в Казани в присутствии 3261 зрителя.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник УНИКСа Эррик Макколлум, набравший 20 очков. Для УНИКСа эта победа стала пятой подряд в турнире.

В турнирной таблице группы С УНИКС идет на первом месте с пятью победами и одним поражением. "Брешия" занимает второе место с тремя победами и тремя поражениями. В следующем туре УНИКС 13 ноября в гостях сыграет со словенским клубом "Цедевита Олимпия".

Еврокубок - второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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