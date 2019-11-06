Ребров: "Ференцварош" в матче Лиги Европы с ЦСКА ждет тяжелый бой

ТАСС, 6 ноября. Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что в домашнем матче группового этапа Лиги Европы против российского ЦСКА его футболистов ждет тяжелый бой. Слова Реброва приводит пресс-служба венгерского клуба.

ЦСКА в четверг в четвертом туре группового этапа сыграет в гостях с "Ференцварошем", начало матча - 23:00 мск. Предыдущие три встречи в группе армейцы проиграли.

"Я видел последние две игры ЦСКА - кубковую с "Уфой" и в чемпионате с "Зенитом". Я ожидаю хорошего матча в четверг и думаю, что наш соперник будет играть в более атакующий футбол, чем в прошлый раз. Давайте не будем думать, что ЦСКА плохая команда, в четверг нас ждет тяжелый бой", - сказал Ребров.

Футболист "Ференцвароша" Исаэл, выступавший ранее в российском "Краснодаре", заявил, что целью его команды в матче с армейцами будет победа. "Мне нравилась российская лига, ЦСКА очень хорошая команда. Но победа в матче будет нашей целью".

ЦСКА занимает четвертое место в группе F, не набрав очков. "Ференцварош" идет третьим, в активе клуба четыре очка. Возглавляет таблицу испанский "Эспаньол", набравший семь очков, на втором месте болгарский "Лудогорец" с шестью баллами в активе.