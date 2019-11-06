Карякин идет восьмым после первого дня на этапе Гранд-тура по шахматам в Бухаресте

ТАСС, 6 ноября. Российский гроссмейстер Сергей Карякин занимает восьмое место после трех туров в быстрые шахматы на шестом этапе Гранд-тура в Бухаресте.

В первых двух турах россиянин сыграл вничью с украинцем Антоном Коробовым и армянином Левоном Ароняном, в третьем туре уступил Анишу Гире из Нидерландов.

В турнирной таблице Карякин идет на восьмом месте, набрав два очка. Лидирует Гири, в активе которого пять очков, второе место занимает Аронян (4), замыкает тройку лидеров Вишванатан Ананд из Индии (4). Россиянин Владислав Артемьев занимает последнее, десятое место, за три тура он набрал одно очко.

В четверг пройдут партии 4-6-го туров. Карякин сыграет с американцами Фабиано Каруаной и Уэсли Со и вьетнамцем Ле Куанг Лимом, Артемьев - с Ароняном, Гири и Каруаной.