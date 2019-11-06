Мещеряков назвал правильным решение провести матч "Локомотив" - "Ювентус" на "РЖД-Арене"

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Председатель совета директоров "Локомотива", заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков считает, что московский футбольный клуб принял правильное решение о проведении домашнего матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом" на "РЖД-Арене". Такое мнение Мещеряков высказал ТАСС.

Матч "Локомотив" - "Ювентус" прошел в среду на "РЖД-Арене" и завершился со счетом 1:2. Перед началом групповой стадии Лиги чемпионов генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе сообщил ТАСС, что "Локомотив" рассматривает возможность проведения домашних матчей турнира на стадионе "Лужники", который вмещает 81 тыс. человек.

"Считаю, результат не по игре. Решили быстрый гол и индивидуальное мастерство игроков "Ювентуса", но мы могли добиться лучшего результата. Шансы на выход из группы остаются, будем биться до конца. Считаю, мы правильно сделали, что сыграли с "Ювентусом" дома, а не в "Лужниках", - сказал Мещеряков.

После четырех матчей железнодорожники имеют в активе три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы D. "Ювентус" продолжает занимать первую строчку в квартете, набрав 10 очков после четырех встреч, подопечные Маурицио Сарри гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона.

В следующем туре "Локомотив" сыграет на домашнем стадионе с "Байером", встреча пройдет 6 ноября.