Семин: футболисты "Локомотива" должны занести себе в актив итог матча с "Ювентусом"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Результат матча Лиги чемпионов в Москве с итальянским "Ювентусом" стоит занести в актив футболистам российского "Локомотива", несмотря на поражение. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" дома в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2, пропустив первый мяч на четвертой минуте, а второй - в добавленное время.

"Первый момент после игры - разочарование, могли взять очко, даже выиграть. Но я благодарен игрокам, это был хороший матч, даже один из лучших, - сказал Семин. - Все задачи, которые мы ставили, игроки выполнили. Они нормально психологически отреагировали на пропущенный первый мяч, и этот результат в актив нашей команды, хоть это и поражение".

"На последних минутах фон усталости сыграл определенную роль. Футболисты играли с сердцем, для болельщиков", - добавил он.

По словам Семина, он был восхищен тем, как игроки "Локомотива" вели единоборства с соперниками, превосходящими их по классу. "Я восхищен ими, за исключением последнего гола. Дуглас Коста (автор победного мяча - прим. ТАСС) всегда нам забивал, когда я работал в киевском "Динамо" (бразилец раньше выступал за "Шахтер" - прим. ТАСС)", - отметил он.

В следующем туре "Локомотив" сыграет на домашнем стадионе с "Байером", "Ювентус" примет "Атлетико". Обе встречи пройдут 26 ноября.