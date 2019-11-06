Сарри: Роналду был заменен в матче с "Локомотивом", чтобы избежать травмы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Португальский нападающий футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду был заменен в матче Лиги чемпионов с российским "Локомотивом", чтобы избежать травмы. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри.

"Ювентус" в гостях обыграл "Локомотив" со счетом 2:1. Роналду был заменен на 82-й минуте.

"Роналду был заменен из-за опасений получения травмы. В конце первого тайма были видны беспокоящие нас признаки. Во втором тайме было беспокойство в том плане, как он ускорялся. Мы решили его заменить, чтобы он избежал травмы", - сказал Сарри.

По словам Сарри, "Ювентус" играл слишком открыто, особенно в первом тайме. "Мы оставляли много пространства, во втором тайме наши игроки часто принимали мяч спиной к воротам. "Локомотив" хорошо отбирал мяч и начинал атаку. Против "Ювентуса" так может играть не только "Локомотив", но и любая другая команда", - подчеркнул тренер.

Автором победного мяча в компенсированное ко второму тайму время стал Дуглас Коста, вышедший на замену. "Коста для нас очень важный игрок, но сейчас он не в лучших кондициях, у него нет сейчас такой зажигательной скорости, но есть филигранная техника. Но ни он, ни Аарон Рэмзи не могут играть полный матч, поэтому мы чередуем их. В этом матче мы сделали немало изменений в составе, поскольку у игроков накапливается усталость", - отметил Сарри.

"Ювентус" набрал 10 очков после четырех туров в группе D и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.