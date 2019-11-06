Семин: футболист Алексей Миранчук должен играть в России только за "Локомотив"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полузащитник Алексей Миранчук в России должен выступать только в футбольном клубе "Локомотив". Такое мнение на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом" высказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

Семин: футболисты "Локомотива" должны занести себе в актив итог матча с "Ювентусом"

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" дома со счетом 1:2 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Миранчук, играющий в команде со своим братом Антоном, стал автором гола у хозяев.

"Он [Миранчук] должен оставаться в "Локомотиве", Миранчук и "Локомотив" - это единое целое. Пускай переходит в "Ювентус", "Барселону", но остальное - "Локомотив". Два брата - это "Локомотив", - сказал Семин.

Также тренер пожелал "Ювентусу" сыграть в финале Лиги чемпионов с испанским "Атлетико", который также играет в группе D, как и российская команда.