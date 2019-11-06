Газзаев: "Локомотив" сыграл на равных с футболистами "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты российского "Локомотива" сыграли на одном уровне с итальянским "Ювентусом" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев.

"Локомотив" уступил "Ювентусу" на своем поле со счетом 1:2. Победный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Дуглас Коста, вышедший на замену. В матче команд в третьем туре, который прошел 22 октября в Турине, победу также одержал итальянский клуб (2:1).

"Давайте сразу уйдем от выражений "достойно сражался", если команда попала в Лигу чемпионов, то она должна играть вот именно так, как сегодня играл "Локомотив", - заявил Газзаев. - Конечно, очень обидно, что он проиграл, не должен был этого делать, большая несправедливость. Но тут надо отметить высокое индивидуальное мастерство Косты, это уникальный атлет с отличной техникой. "Локомотив" сделал все возможное, в обоих матчах доказал, что команда не заслуживала поражений, сегодняшняя игра практически была равной, здесь, конечно, не хватило Антона Миранчука и Федора Смолова".

На 77-й минуте полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу пробивал практически в пустые ворота, но мяч с ленточки вынес Леонардо Бонуччи. "Локомотив" мне очень понравился, красно-зеленые играли качественно. И как Бонуччи этот мяч вытащил из пустых ворот, это ж надо было ему именно встать в эту точку. Если бы в том эпизоде забили, то были бы совсем другие эмоции в матче, а так "Локомотив" очень приятное впечатление оставил", - добавил Газзаев.

"Не надо говорить, что наши футболисты там кого-то "боялись", не надо таких терминов использовать. Никто никого не боится, такие фразы наоборот только унижают наших футболистов и наш футбол. Мы давно уже должны выходить и играть на равных, как "Локомотив" играл с грандом европейского футбола", - отметил Газзаев.

После четырех матчей железнодорожники имеют в активе три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы D. "Ювентус" занимает первую строчку в квартете, набрав 10 очков после четырех встреч.

"Лейпциг" как будто играл дома

Во вторник петербургский "Зенит" уступил на своем поле немецкому "Лейпцигу" в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:2). "Было ощущение, что "Лейпциг" играл дома, так уверенно команда действовала. Здесь страсти, в хорошем смысле этого слова, наглости не хватило "Зениту", что показал "Локомотив". Конечно, хотелось бы, чтобы наши команды в Лиге чемпионов выигрывали, и чтобы уровень нашего футбола тес самым двигался вперед", - заявил собеседник ТАСС.

Газзаев также отметил высокий уровень игры "Лейпцига": "Потрясающий футбол показал "Лейпциг" с точки зрения индивидуального мастерства, коллективных взаимодействий, уверенности, быстроты мышления и принятия решений. В матче с такими командами мы должны понимать, куда нам надо стремиться, я уже неоднократно подчеркивал, что мы уступаем европейскому футболу. Из всех клубов, которые я смотрю в Лиге чемпионов, "Лейпциг" показывает очень современный футбол, трудно даже придраться к чему-то, не зря они крупно побеждали в последних матчах, идут на третьем месте в чемпионате Германии, я восхищаюсь этой командой".

"Не надо говорить, что мы по уровню уступаем им. У "Зенита" есть все ресурсы, один из лучших стадионов в мире, прекрасные болельщики, высококлассные игроки. Надо только трудиться и работать", - заключил Газзаев.

"Лейпциг" лидирует в таблице группы G, имея в активе девять очков после четырех туров, вторым идет французский "Лион" с 7 очками. На третьей строчке расположился "Зенит" (4 очка), на четвертой - португальская "Бенфика" (3).