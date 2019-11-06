Алексей Миранчук: "Локомотив" заслуживал как минимум ничью в матче ЛЧ против "Ювентуса"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" наиграл минимум на ничью. Об этом игрок рассказал журналистам.

В среду "Локомотив" дома уступил "Ювентусу" со счетом 1:2. В составе российского клуба отличился Миранчук (12-я минута), у "Ювентуса" голы забили Аарон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3).

"К сожалению, хорошая игра не всегда приносит очки, думаю, всем болельщикам понравилась игра, несмотря на итоговый результат. На мой взгляд, мы наиграли хотя бы на ничью. Мы хорошо атаковали, но нам не хватило реализации на решающей стадии завершения атаки. Неприятнее всего пропускать гол на последней минуте, теперь у нас есть несколько дней для подготовки к матчу с "Краснодаром", - сказал Миранчук.

В турнирной таблице группы D "Локомотив" занимает третье место, имея в активе 3 очка после четырех матчей. Лидирует "Ювентус" (10 очков, четыре матча), второе место занимает мадридский "Атлетико" (7 очков, три матча), последнее - немецкий "Байер", который не набрал баллов в трех матчах.

В пятом туре "Локомотив" примет "Байер" 26 ноября, начало встречи в 20:55 мск.