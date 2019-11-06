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Лига чемпионов

Футболист "Ювентуса" Рэмзи извинился перед Роналду за отнятый гол в матче с "Локомотивом"

Мяч после штрафного удара в исполнении Роналду выскользнул из рук голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме и покатился в ворота, на линии ворот Рэмзи отправил его в сетку
Футболисты "Ювентуса" Леонардо Бонуччи и "Локомотива" Маринато Гилерме Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Футболисты "Ювентуса" Леонардо Бонуччи и "Локомотива" Маринато Гилерме
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Валлийский полузащитник итальянского "Ювентуса" Аарон Рэмзи извинился перед португальским одноклубником Криштиану Роналду за отнятый гол в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу против российского "Локомотива". Об этом Рэмзи сообщил журналистам.

Встреча "Локомотив" - "Ювентус" прошла в среду в Москве и завершилась со счетом 1:2. В эпизоде с первым голом мяч после штрафного удара в исполнении Роналду выскользнул из рук голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме и покатился в ворота, на линии ворот Рэмзи отправил его в сетку.

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"Извиняюсь перед Криштиану за отнятый гол. Сегодня мы добились цели, чему очень рады. Сейчас нам необходимо готовиться к следующей игре. Я пропустил предсезонную подготовку из-за травмы, сейчас хорошо себя чувствую", - сказал Рэмзи.

"Ювентус" после четырех туров лидирует в турнирной таблице группы А, набрав 10 очков и досрочно гарантировав себе выход из группы. "Локомотив" идет третьим, имея в активе 3 очка после четырех встреч.

В следующем туре "Локомотив" сыграет на домашнем стадионе с "Байером", "Ювентус" примет "Атлетико". Обе встречи пройдут 26 ноября.

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