Футболист "Ювентуса" Рэмзи извинился перед Роналду за отнятый гол в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Валлийский полузащитник итальянского "Ювентуса" Аарон Рэмзи извинился перед португальским одноклубником Криштиану Роналду за отнятый гол в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу против российского "Локомотива". Об этом Рэмзи сообщил журналистам.

Встреча "Локомотив" - "Ювентус" прошла в среду в Москве и завершилась со счетом 1:2. В эпизоде с первым голом мяч после штрафного удара в исполнении Роналду выскользнул из рук голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме и покатился в ворота, на линии ворот Рэмзи отправил его в сетку.