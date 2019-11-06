Лихачев: россиянам предстоит сложная игра с иранцами на Межконтинентальном кубке

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сборной России по пляжному футболу предстоит провести сложный матч в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае против команды Ирана. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Михаил Лихачев.

Россияне победили команду Мексики со счетом 3:1 в матче второго тура и вышли в полуфинал. В заключительном туре россияне сыграют с командой Ирана, встреча пройдет 7 ноября, начало в 19:00 мск. Иранцы в первых двух турах обыграли сборные Мексики (7:4) и Египта (5:3).

"Иран выглядит в Дубае очень хорошо, демонстрирует яркий футбол. Очень здорово они работают в атаке, так что нам предстоит провести непростой матч с командой Ирана", - сказал Лихачев.

Тренер отметил, что доволен результатом матча с мексиканцами. "По игре, пожалуй, не все получалось, тем не менее я благодарен ребятам за то, что они сумели правильно сыграть в обороне и действовали дисциплинированно по ходу всего матча. Это и предопределило итоговый результат", - подчеркнул он.

Также Лихачев сказал, что намерен в игре в четверг предоставить больше игрового времени ряду футболистов, которые не имели его в первых матчах. "Постараемся дать больше игрового времени [Артему] Волошину и [Андрею] Андрееву. Надеюсь, что в четверг удастся предоставить больше возможностей и времени, чтобы ребята смогли проявить себя на поле", - отметил он.