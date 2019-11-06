"Байер" в меньшинстве обыграл "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 7 ноября. Немецкий "Байер" на своем поле со счетом 2:1 обыграл испанский "Атлетико" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе "Байера" голом отметился немец Кевин Фолланд (55-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник "Атлетико" Томас Партей на 44-й минуте. У "Атлетико" отличился Альваро Мората (90+4). Из шести последних голов "Байера" в Лиге чемпионов, четыре были забиты соперниками немецкой команды в свои ворота. На 84-й минуте за грубый фол с поля был удален полузащитник "Байера" Надим Амири.

"Байер" прервал серию из трех поражений в группе D, "Атлетико" впервые проиграл в текущем розыгрыше. В другом матче группы, который прошел ранее в среду, итальянский "Ювентус" в Москве обыграл российский "Локомотив" (2:1), досрочно обеспечив себе выход в плей-офф.

В турнирной таблице группы "Ювентус" идет на первом месте, набрав 10 очков после четырех туров, второе место занимает "Атлетико" (7), третье - "Локомотив" (3), четвертое - "Байер" (3).

В следующем туре 26 ноября "Атлетико" в гостях сыграет с "Ювентусом", а "Байер" в Москве встретится с "Локомотивом".