ПСЖ победил "Брюгге" и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 7 ноября. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" победил бельгийский "Брюгге" со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов и гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Единственный гол на 22-й минуте забил аргентинский форвард Мауро Икарди.

ПСЖ набрал 12 очков в четырех матчах и лидирует в турнирной таблице группы А, за два тура до конца группового раунда парижский клуб стал недосягаем для "Брюгге", который идет третьим (2 очка).

В параллельном матче группы А испанский "Реал" (7) на домашнем стадионе разгромил турецкий "Галатасарай" (1) со счетом 6:0, в составе испанского клуба три гола забил 18-летний бразильский форвард Родриго Гоэс, два из которых он забил за шесть минут и 14 секунд, что является рекордом Лиги чемпионов. Кроме того, бразилец стал вторым самым молодым игроком в истории турнира, которому удалось оформить хет-трик (18 лет 301 день), рекорд по этому показателю принадлежит испанцу Раулю (18 лет 113 дней), который в составе "Реала" забил три гола в ворота венгерского "Ференцвароша" (6:1) в октябре 1995 года. Один гол с пенальти забил испанский защитник Серхио Рамос, дубль оформил французский форвард Карим Бензема, последний стал вторым игроком в истории после аргентинца Лионеля Месси, которому удалось отличиться в 15 розыгрышах турнира подряд.

Дубль на счету французского форварда Карима Бензема, который стал вторым игроком в истории после аргентинца Лионеля Месси, которому удалось отличиться в 15 розыгрышах турнира подряд.

В группе B английский "Тоттенхэм" в гостях разгромил сербскую "Црвену Звезду" (4:0), дубль в составе лондонцев оформил южнокорейский нападающий Сон Хын Мин. Во время празднования первого забитого мяча Сон Хын Мин выразил поддержку и извинился перед португальским полузащитником английского "Эвертона" Андре Гомешом, в воскресенье южнокорейский футболист стал виновником травмы португальца, у которого диагностирован перелом лодыжки. В другом матче группы немецкая "Бавария" дома победила греческий "Олимпиакос". "Бавария" одержала четвертую победу подряд в группе В и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав 12 очков, далее идут "Тоттенхэм" (7), "Црвена Звезда" (3) и "Олимпиакос" (1).