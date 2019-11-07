"Милуоки" победил "Лос-Анджелес Клипперс" в матче НБА. Адетокунбо сделал дабл-дабл

ТАСС, 7 ноября. "Милуоки" на выезде переиграл "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 129:124 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, который набрал 38 очков, сделал 16 подборов и 9 передач. Также дабл-даблами отметились баскетболисты "Клипперс" Монтрез Харрелл (34 очка + 13 подборов), Лу Уильямс (34 очка + 11 передач), Патрик Беверли (20 очков + 10 подборов) и игрок "Милуоки" Брук Лопес (11 очков + 12 подборов).

"Милуоки" занимает второе место в Восточной конференции, одержав шесть побед и потерпев два поражения, клуб выиграл четвертый матч подряд. "Лос-Анджелес Клипперс" располагается на пятом месте в Западной конференции, пять раз победив и три раза проиграв в текущем сезоне.

В следующем матче "Милуоки" на выезде сыграет с "Ютой" в субботу, "Лос-Анджелес Клипперс" в пятницу примет "Портленд".

В другом матче дня "Филадельфия" на выезде проиграла "Юте" (104:106), центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид провел первую игру после двухматчевой дисквалификации за драку с Карлом-Энтони Таунсом из "Миннесоты" и сделал дабл-дабл (27 очков + 16 подборов). После пяти побед на старте "Филадельфия" потерпела второе поражение подряд.

"Детройт" на своем паркете переиграл "Нью-Йорк Никс" (122:102), "Индиана" дома победила "Вашингтон" (121:106), "Чикаго" на выезде обыграл "Атланту" (113:93), "Торонто" на своем паркете оказался сильнее "Сакраменто" (124:120), "Хьюстон" дома переиграл "Голден Стэйт" (129:112), "Мемфис" на своей площадке победил "Миннесоту" (137:121), "Даллас" дома переиграл "Орландо" (107:106).