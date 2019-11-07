Дата проведения мужского марафона на Играх-2020 будет изменена

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Проведение мужского марафона во время летних Олимпийских игр в Токио 9 августа, как изначально планировалось, будет невозможным из-за переноса места его проведения в северный город Саппоро. Об этом в четверг заявил глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.

"Невозможно будет провести мужской марафон 9 августа, поскольку в этот же день пройдет церемония закрытия Игр. Расписание этих соревнований претерпит серьезные изменения", - цитирует слова Мори агентство Kyodo. Обновленного расписания на данный момент не приводится.

1 ноября Международный олимпийский комитет и администрация Токио окончательно утвердили перенос места проведения марафона и соревнований по спортивной ходьбе из-за жаркой погоды в столице Японии. В то же время губернатор Токио Юрико Коикэ подчеркнула, что не согласна с соответствующим решением, но пообещала в полной мере его выполнить.

Как следует из ранее осуществленных замеров, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но тогда соревнования были проведены в начале октября.

Летняя Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.