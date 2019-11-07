Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

Дата проведения мужского марафона на Играх-2020 будет изменена

Соревнования будут перенесены из Токио в Саппоро

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Проведение мужского марафона во время летних Олимпийских игр в Токио 9 августа, как изначально планировалось, будет невозможным из-за переноса места его проведения в северный город Саппоро. Об этом в четверг заявил глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.

"Невозможно будет провести мужской марафон 9 августа, поскольку в этот же день пройдет церемония закрытия Игр. Расписание этих соревнований претерпит серьезные изменения", - цитирует слова Мори агентство Kyodo. Обновленного расписания на данный момент не приводится.

1 ноября Международный олимпийский комитет и администрация Токио окончательно утвердили перенос места проведения марафона и соревнований по спортивной ходьбе из-за жаркой погоды в столице Японии. В то же время губернатор Токио Юрико Коикэ подчеркнула, что не согласна с соответствующим решением, но пообещала в полной мере его выполнить.

Как следует из ранее осуществленных замеров, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но тогда соревнования были проведены в начале октября.

Летняя Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
Реклама на ТАСС
Евро-2020
СМИ: Черышев не поможет сборной России в матчах отбора ЧЕ из-за травмы
Футболист "Валенсии" получил травму в матче Лиги чемпионов против "Лилля"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС