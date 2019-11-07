"Казань-Арена" в Татарстане получит название "Ак Барс банк-Арена"

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Стадион "Казань-Арена" в Татарстане будет переименован в "Ак Барс банк-Арена". Соответствующее соглашение подписали в четверг председатель правления банка "Ак Барс" Зуфар Гараев и гендиректор стадиона Радик Миннахметов.

"С момента подписания этого соглашения данная арена начинает носить имя банка "Ак Барс". Наше соглашение направлено не только на переименование данного стадиона, но и на дальнейшее углубление нашего сотрудничества - банка "Ак Барс" и теперь уже "Ак Барс банк-Арены", оно рассчитано на три года", - сказал Гараев.

Как уточнил Миннахметов, за переименованием последует ребрендинг стадиона, в частности, у арены появится новый логотип.

"Соглашение трехлетнее. Это, наверное, самый минимальный срок, на который имеет смысл такого рода соглашения подписывать, учитывая весь масштаб мероприятий, которые можно провести, условно, даже по изменению внешнего вида стадиона. Мы думаем, что все сложится успешно и все будет успешно пролонгировано в дальнейшем", - добавил Гараев.