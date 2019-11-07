Колобков: никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было

"Эксперты считают, что никаких там удалений не было, это технические вопросы, они связаны с системой. На ближайшей встрече специалистов из России и WADA эти вопросы могут быть разъяснены. Так называемых, как говорит [Юрий] Ганус (генеральный директор Российского антидопингового агентства - прим. ТАСС), манипуляций там не было. Это наша позиция", - сказал Колобков.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Никаких изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории перед отправлением информации Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не было. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Колобков напомнил, что российская сторона выполнила все свои обязательства, предоставив информацию из базы данных WADA. "Мы делаем все для выполнения тех обязательств, которые мы давали в прошлом сентябре, и мы их выполнили. Остается технический вопрос, который должны обсуждать между собой эксперты, я бы не привязывал эти вопросы к спортсменам. Такие вопросы вызывают только нервозность у наших спортсменов, тренеров, федераций", - отметил он.

Новый международный стандарт WADA по соответствию предполагает, что спортсмены из страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

По словам главы ведомства, у него есть поддержка со стороны других спортивных организаций по вопросу предоставления данных WADA. "Мы находимся в полном взаимодействии со всеми организациями, и мы чувствуем поддержку и от РУСАДА, и от других общественных организаций, от Олимпийского комитета России", - отметил он.

Российские спортсмены рискуют столкнуться с недопуском к Олимпийским играм 2020 года в Токио, поскольку WADA после обнаружения изменений в базе данных московской лаборатории инициировало вопрос лишения статуса соответствия РУСАДА. Следующая встреча экспертов WADA и специалистов из России намечена на 14 ноября, 17 ноября пройдет заседание комитета WADA по соответствию. Решение о статусе РУСАДА может быть вынесено 9 декабря.