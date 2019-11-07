Колобков: вопросы по Олимпиаде-2020 связаны больше с подготовкой спортсменов к Играм

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Самые главные вопросы по Олимпиаде 2020 года связаны с подготовкой российских спортсменов к Играм. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Новый международный стандарт Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию предполагает, что спортсмены из страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

"Самое главное по Олимпиаде связано с подготовкой, остальные вопросы решаются в другом формате. Уже больше 100 спортсменов отобрались на Игры, думаю, будет около 400. От Олимпиады стоит ждать хороших результатов, наши спортсмены на протяжении четырех лет готовились, показывали высокие результаты, - сказал Колобков. - Планы до Олимпиады полностью сверстаны, мы понимаем, где будем готовиться к ней".

Ранее WADA после обнаружения изменений в базе данных московской лаборатории инициировало вопрос лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Следующая встреча экспертов WADA и специалистов из России намечена на 14 ноября, 17 ноября пройдет заседание комитета WADA по соответствию. Решение о статусе РУСАДА может быть вынесено 9 декабря.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.