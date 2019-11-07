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Лига чемпионов

Нигматуллин: вратарь "Локомотива" Гилерме переживает не лучший период в своей карьере

В матче против "Ювентуса" голкипер ошибся в эпизоде с первым голом туринцев

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Вратарь сборной России и московского "Локомотива" Маринато Гилерме показывает не самую лучшую игру в последнее время. Таким мнением с ТАСС после поражения железнодорожников от итальянского "Ювентуса" поделился бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин.

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"Локомотив" в среду уступил "Ювентусу" со счетом 1:2 на своем поле в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. На 4-й минуте Гилерме неудачно среагировал на удар нападающего туринского клуба Криштиану Роналду со штрафного, пропустив мяч между ног, после чего полузащитник гостей Аарон Рэмзи с линии отправил его в пустые ворота.

"Ну это понятно даже школьнику, что там была ошибка Гилерме, - заявил Нигматуллин. - Смог ли он исправиться в течение матча? Игра забывается, а счет остается, вот если бы счет был положительным, то тогда можно было бы о чем-то говорить, а так Гилерме совершил результативную ошибку, к сожалению. Это произошло, во-первых, из-за волнения, а во-вторых, мяч был скользким из-за дождя".

"Сейчас Гилерме переживает не самый лучший период, осенью это уже не первый раз, когда были нарекания в его сторону. Но посмотрим, что будет дальше", - добавил Нигматуллин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Гилерме принял участие в 15 встречах и пропустил 15 мячей, в Лиге чемпионов вратарь пропустил семь голов в четырех играх. Гилерме дебютировал в составе сборной России в марте 2016 года и с тех пор сыграл в 12 матчах, включая две товарищеские встречи.

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