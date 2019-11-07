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Евро-2020

Решение об участии Черышева в матчах сборной России по футболу будет принято после МРТ

Игрок "Валенсии" получил травму в матче Лиги чемпионов против "Лилля"
Денис Черышев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Денис Черышев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев пройдет медицинское обследование в четверг или пятницу, после чего станет известно, сможет ли футболист принять участие в матчах сборной России против команд Бельгии и Сан-Марино. Об этом ТАСС сообщил отец полузащитника Дмитрий Черышев.

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Во вторник Черышев получил травму бедра в матче группового раунда Лиги чемпионов против французского "Лилля" (4:1). Ранее Черышев был включен в состав сборной России на матчи против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

"Черышев пройдет МРТ сегодня или завтра. О его возможности принять участие в матчах сборных можно будет сказать только после МРТ", - заявил Черышев-старший.

Черышев дебютировал в составе сборной России в ноябре 2012 года. Всего полузащитник провел за национальную команду 25 матчей, забив 11 голов.

Теги
Евро-2020
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