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Соперник Абубакара Нурмагомедова по бою в UFC выступает с одной почкой

Поединок россиянина против немца Давида Завада пройдет 9 ноября на турнире в Москве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Соперник российского бойца Абубакара Нурмагомедова немец Давид Завада выступает с одной почкой. Об этом Завада сообщил ТАСС.

"Я дерусь с одной почкой. Это еще детские проблемы, но сейчас они не доставляют мне неприятных ощущений. Я уже привык к этому, и дерусь ничуть не хуже, если бы почек было две", - сказал Завада.

"Абубакар Нурмагомедов - это известное имя, он хорош в борьбе. Но я думаю, что победит тот, кто будет лучше готов", - добавил немецкий спортсмен.

Поединок Нурмагомедов - Завада состоится 9 ноября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Поединок станет дебютным для россиянина в организации.

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