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КХЛ

Хоккейная академия "Авангард" открылась в Омске

Под спортивно-образовательный комплекс отведена территория почти в 70 га

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Компания "Газпром" открыла в четверг в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана хоккейную академию "Авангард" с двумя ледовыми площадками, восемью спортивными залами и гостиницей для иногородних воспитанников.

"Спортивное сообщество Омска долго ждало открытие этой академии, потому что ребятам не хватало льда. И вот сегодня они получили две новых ледовых площадки. У "Авангарда" система подготовки кадров одна из лучших, недаром к нам едут не только с Урала и Сибири, но и из Санкт-Петербурга. Это действительно точка притяжения для молодых талантливых хоккеистов", - сказал журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

По словам председателя совета директоров ХК "Авангард" Александра Крылова, попадать в академию будут уже сформировавшиеся юные хоккеисты, которые решили связать свою жизнь с профессиональным спортом. "А, вообще, мы хоть и не полностью, но вернули хоккей в Омск. Жители города получили возможность ходить хотя бы на молодежку (матчи Молодежной хоккейной лиги - прим. ТАСС). Это первый шаг к возврату большого хоккея в Омск", - считает Крылов.

Под спортивно-образовательный комплекс в Советском округе Омска отведена территория почти в 70 га. Здесь размещена гостиница-интернат на 160 мест для иногородних детей, две ледовые арены -- тренировочная и для проведения матчей с трибуной на 1,2 тыс. зрителей, восемь спортивных залов, реабилитационный и диагностические центры. Одновременно в спорткомплексе могут заниматься до 600 спортсменов. Все занятие и пребывание в гостинице бесплатны для воспитанников академии.

Перед началом сезона-2018/19 при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем домашней для "Авангарда" "Арены-Омск" были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого "Авангард" был вынужден проводить домашние матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на арене в подмосковной Балашихе. Позднее стало известно, что омская команда будет принимать соперников в Балашихе и в сезоне-2019/20. В настоящий момент "Арена-Омск" снесена, на ее месте появится новый ледовый дворец.

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