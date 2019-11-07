Третьяк: пять хоккейных академий планируется построить в России

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует построить пять хоккейных академий, которые будут аккумулировать талантливых молодых спортсменов со всей страны. Об этом заявил в четверг журналистам после церемонии открытия хоккейной академии "Авангард" в Омске президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Наша главная задача - чтобы по всей стране создавались такие условия. Есть программа федерального правительства, министерства спорта. Федералы хотят построить пять таких центров - на Дальнем Востоке, в Москве, чтобы аккумулировать лучшие таланты, лучших хоккеистов в таких академиях", - сказал Третьяк.

Хоккейная академия "Авангард" построена в рамках программы "Газпром - детям" в Омске. В спортивно-образовательным комплексе размещена гостиница-интернат на 160 мест для иногородних детей, две ледовые арены - тренировочная и для проведения матчей с трибуной на 1,2 тыс. зрителей, 8 спортивных залов, реабилитационный и диагностические центры.