Семь стран вошли в Международную федерацию самбо на конгрессе в Чхонджу

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Количество членов Международной федерации самбо (FIAS) выросло до 94-х федераций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIAS.

Конгресс FIAS в четверг проходит в южнокорейском Чхонджу.

"Число членов FIAS выросло до 94 национальных федераций. Стали полноправными членами федерации Анголы, Бангладеша, Бахрейна, Гонконга, Кот-д'Ивуара, Макао и Мали. Статус кандидатов в члены получили федерации Египта и Австралии", - сообщили в пресс-службе.

Конгресс проходит перед стартом чемпионата мира по боевому самбо, который будет продолжаться с 8 по 10 ноября.