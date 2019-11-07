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Футбол в России

КДК РФС на следующей неделе рассмотрит драку фанатов на игре "Крыльев Советов" с "Рубином"

Во время игры в подтрибунном помещении произошла потасовка между болельщиками команд

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит на следующей неделе инцидент, связанный с дракой на матче чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" в Самаре. Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Во время игры в подтрибунном помещении произошла драка между фанатами команд, сотрудники полиции выстроились в живую цепь для того, чтобы разнять болельщиков. Российская премьер-лига (РПЛ) уже сообщила, что проведет свое расследование по случившемуся.

"Проводится проверка в РПЛ по данному матчу, мы отложили этот вопрос до официального заключения премьер-лиги. Я думаю, что к началу следующей недели мы получим информацию и проведем заседание", - сказал Григорьянц.

"Крылья Советов" и "Рубин" сыграли в матче 15-го тура вничью со счетом 0:0.

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