"Зенит" оштрафован на 200 тыс. рублей по итогам матча РПЛ против ЦСКА

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский "Зенит" на 200 тыс. рублей по итогам домашнего матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (1:1). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Болельщики "Зенита" использовали и бросали пиротехнику, - заявил Григорьянц. - Они зажгли одну петарду и один файер, также была запущена ракетница, а это расценивается как бросание - штраф 70 тыс. рублей. На 78-й минуте болельщики "Зенита" бросали монеты на поле, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. Помимо этого, они скандировали нецензурные выражения на 19-й и 58-й минутах, за это клуб получает штраф размером 80 тыс. рублей".

Также по итогам этого матча ЦСКА был оштрафован на 70 тыс. рублей за использование пиротехники. "Болельщик ЦСКА сидел на защитном ограждении, за неправомерное поведение зрителей, создающее угрозу собственной жизни и здоровью, клуб обязан заплатить 50 тыс. рублей", - сказал Григорьянц, добавив, что тренер армейцев Виктор Онопко получил личный штраф в 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

"Ростов" получил штраф в 50 тыс. рублей за поведение болельщиков на игре с "Краснодаром" (2:2). "Болельщики "Ростова" весь матч находились на ограждении гостевого сектора, это первый случай, поэтому назначен штраф в 25 тыс. рублей. Также они порвали оградительную сетку, и за неправомерное действие зрителей, которые причинили ущерб объекту спорта, КДК оштрафовал "Ростов" на 25 тыс. рублей", - отметил Григорьянц.

КДК оштрафовал московский "Спартак" на 100 тыс. рублей по итогам встречи с тульским "Арсеналом" (0:1). "Болельщики красно-белых использовали одну дымовую шашку, за это клуб получает штраф размером 10 тыс. рублей. Также за скандирование нецензурных выражений "Спартак" оштрафован на 90 тыс. рублей, за такое же нарушение "Арсенал" заплатит 40 тыс. рублей", - заявил глава комитета.

В противостоянии с "Уфой" (1:1) футболисты "Локомотива" получили восемь желтых карточек, "за неподобающее поведение команды" красно-зеленые оштрафованы на 100 тыс. рублей. "Динамо" обязано выплатить 50 тыс. рублей штрафа за использование пиротехники на матче против грозненского "Ахмата" (1:1).