Обладатель прошлого Кубка мира саночник Павличенко вошел в состав команды на КМ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка мира по санному спорту Семен Павличенко и ставший вторым в общем зачете турнира Роман Репилов включены в состав сборной России на этапы Кубка мира сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщили в Федерации санного спорта России.

Кубок мира стартует 23 ноября этапом в австрийском Инсбруке и завершится 20 февраля в немецком Кёнигзее.

"В состав команды включены Репилов, Павличенко, Максим Аравин, Александр Степичев и Александр Горбацевич. У женщин - Виктория Демченко, Екатерина Батурина, Татьяна Иванова и Екатерина Катникова", - сообщили в пресс-службе.

Также на Кубке мира выступят двойки Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров. Южаков и Прохоров по итогам прошлого сезона стали лучшими из россиян, заняв пятое место в общем зачете Кубка мира.