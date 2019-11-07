Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Обладатель прошлого Кубка мира саночник Павличенко вошел в состав команды на КМ

Турнир стартует 23 ноября этапом в австрийском Инсбруке
Семен Павличенко Алексей Филиппов/ТАСС
Описание
Семен Павличенко
© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка мира по санному спорту Семен Павличенко и ставший вторым в общем зачете турнира Роман Репилов включены в состав сборной России на этапы Кубка мира сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщили в Федерации санного спорта России.

Кубок мира стартует 23 ноября этапом в австрийском Инсбруке и завершится 20 февраля в немецком Кёнигзее.

"В состав команды включены Репилов, Павличенко, Максим Аравин, Александр Степичев и Александр Горбацевич. У женщин - Виктория Демченко, Екатерина Батурина, Татьяна Иванова и Екатерина Катникова", - сообщили в пресс-службе.

Также на Кубке мира выступят двойки Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров. Южаков и Прохоров по итогам прошлого сезона стали лучшими из россиян, заняв пятое место в общем зачете Кубка мира.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Единая лига ВТБ
"Автодор" выступил против увеличения числа легионеров в Единой лиге ВТБ
На данный момент в заявке на матч у российского клуба может быть не более шести иностранцев и одного натурализованного игрока
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС