Японец Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии

ТАСС, 7 ноября. Японец Наоя Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 53,52 кг. В 12-раундовом финальном поединке в японской Сайтаме он выиграл у филиппинца Нонито Донейра по очкам единогласным решением судей.

Иноуэ защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс суперчемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), принадлежавший Донейру.

В активе 26-летнего японца теперь 19 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. Он прервал серию побед нокаутом из восьми поединков. Иноуэ становился чемпионом мира в трех весовых категориях. Он впервые защитил пояс IBF, ранее также дважды защищал пояс регулярного чемпиона мира WBA, которым владел с мая 2018 года.

Донейр не сумел впервые защитить титул суперчемпиона мира по версии WBA. В активе 36-летнего филиппинца теперь 40 побед (26 нокаутом) и шесть поражений. Он становился чемпионом мира во всех пяти весовых категориях, в которых выступал.

В четвертьфинале WBSS Иноуэ выиграл у доминиканца Хуана Карлоса Пайано нокаутом в первом раунде, в полуфинале - у пуэрториканца Эммануэля Родригеса нокаутом во втором раунде. Донейр в 1/4 финала победил британца Райана Бёрнетта техническим нокаутом в четвертом раунде ввиду отказа из-за травмы, в 1/2 финала - американца Стефона Янга нокаутом в шестом раунде.

Ранее победителем WBSS второго сезона в весовой категории до 63,5 кг стал британец Джош Тэйлор. Всемирная боксерская суперсерия - турнир, который ежегодно проводится среди профессиональных боксеров. Победитель турнира получает Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере $10 млн, общий призовой фонд турнира составляет $50 млн. В первом сезоне обладателями трофея стали украинец Александр Усик (весовая категория до 90,71 кг) и британец Каллум Смит (до 76,2 кг).