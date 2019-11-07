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ММА

Махачев: команда Нурмагомедова не будет реагировать на провокации Макгрегора

Ранее ирландец на пресс-конференции назвал россиянина трусом

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев не видит смысла реагировать на провокации ирландца Конора Макгрегора. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее Макгрегор на пресс-конференции назвал партнера Махачева - Хабиба Нурмагомедова - трусом.

"Когда его [Макгрегора] порвали, нам он уже не интересен, - сказал Махачев. - Мы видели, что он говорил до и во время боя с Хабибом, а сейчас после боя чего он хочет добиться? Если бы был близкий бой, мы бы задумывались об его словах. А когда его порвали, и он начинает разговаривать, то нам это уже не интересно".

"Нам нет никакого дела до него. На всех что ли реагировать?", - добавил спортсмен.

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