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Российский боец Махачев считает, что способен победить Макгрегора

Спортсмен отметил проблемы ирландского бойца в выносливости

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев уверен, что сможет победить ирландца Конора Макгрегора. Об этом он заявил ТАСС.

Махачев является партнером по команде чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

"Уверен, что смогу у него выиграть, - сказал Махачев. - Макгрегор - очень хороший боец, но у него есть большие проблемы и в партере, и в борьбе, и в выносливости".

Макгрегор ранее сообщил о том, что планирует провести следующий бой 18 января. Одним из основных вариантов соперника считается американец Дональд Серроне.

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