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Летние неолимпийские виды спорта

Россияне сыграют с командами Азербайджана и Хорватии в отборе ЧМ-2020 по мини-футболу

Жеребьевка элитного раунда прошла в четверг

ТАСС, 7 ноября. Сборная России по мини-футболу встретится с командами Азербайджана, Словакии и Хорватии в рамках элитного раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Жеребьевка групп и места проведения элитного раунда прошла в четверг. Матчи этого этапа пройдут с 27 января по 5 февраля 2020 года в Хорватии, также на проведение элитного раунда претендовал Екатеринбург. Российская команда встречалась с хорватами в основном раунде, тогда сборная России с семью очками заняла первое место в турнирной таблице группы, вторыми стали хорваты, очная встреча между командами завершилась ничейным результатом (2:2).

Европейская квалификация к чемпионату мира состоит из четырех этапов, шесть сборных выйдут в финальную часть турнира. Всего в основном этапе принимают участие 32 сборные, 16 из которых прошли в элитный раунд, в ходе которого четыре победителя групп выйдут напрямую в финальную часть. Две оставшиеся путевки будут разыграны в плей-офф среди сборных, занявших вторые места в своих группах в элитном раунде.

Чемпионат мира по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве, в турнире примут участие 24 команды из шести конфедераций. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2016 года обыграла россиян. Чемпионаты мира по мини-футболу проводятся раз в четыре года с 1989 года, сборная России участвовала в турнире шесть раз (1992-2000, 2008-2016). Лучшим результатом команды является второе место (2016), в 1996 году команда стала бронзовым призером, еще два раза россияне занимали четвертое место (2000, 2008).

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Летние неолимпийские виды спорта
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