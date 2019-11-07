Новый президент WADA Банька нацелен сделать мировой спорт лучше

КАТОВИЦЕ /Польша/, 7 ноября. /ТАСС/. Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька уверен, что ему удастся сделать мировой спорт лучше. Об этом он заявил на заседании совета учредителей WADA сразу после избрания.

Совет учредителей в четверг единогласно поддержал кандидатуру 35-летнего Баньки, в должность он вступит 1 января.

"Уважаемые члены совета учредителей, это важный момент в моей жизни, спасибо вам за оказанное доверие, - сказал Банька. - Это символично, что решение было принято здесь, в Катовице, в родном для меня регионе. Скромность и работа - эти принципы, которым я следовал на посту министра спорта и туризма Польши, и я обещаю, что буду следовать им на посту президента WADA. Мы едины, сердцем и душой, в том, чтобы очистить спорт, создать справедливую среду для чистых спортсменов, построить сильную антидопинговую систему".

"Я обещаю делать все возможное, чтобы построить мосты между всеми заинтересованными в этом сторонами, буду открыт к обсуждению всех вопросов. Я уверен, что вместе мы усилим антидопинговую систему и сделаем мировой спорт лучше", - добавил он.

До конца года возглавлять организацию будет ее нынешний президент Крейг Риди. Британец, являющийся членом Международного олимпийского комитета (МОК), возглавляет WADA последние шесть лет.