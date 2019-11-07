"Зенит" готов профинансировать переименование станции метро Петербурга "Новокрестовская"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. "Зенит" готов покрыть расходы на переименование станции санкт-петербургского метрополитена "Новокрестовская" в "Зенит", следует из письма футбольного клуба, направленного в адрес губернатора города Александра Беглова в сентябре (есть в распоряжении ТАСС).

"Просим вас оказать содействие и поддержку инициативе по переименованию станции метро "Новокрестовская" в "Зенит". В случае принятия Топонимической комиссией Санкт-Петербурга положительного решения по вопросу переименования ФК "Зенит" готов осуществить финансирование работ по внесению изменений в существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименований станций метро", - говорится в письме.

Как уточняется в письменном обращении, наименование станции метро, ассоциирующееся у гостей и жителей города с футбольным клубом "Зенит", облегчит поиск на картах и путеводителях и вызовет аналогии с конкретным местом в городе. Известно, что по итогам проведенного в ноябре 2018 года компанией "Агентство социальной информации Санкт-Петербурга" исследования, посвященного отношению к футболу среди петербуржцев, среди целевой группы от 16 до 54 лет 44% жителей высказались за переименование станции, 26% - против, 30% - воздержалось.

Вопрос переименования станции рассмотрит Топонимическая комиссия Петербурга, когда в ее адрес поступит соответствующее обращение, рассказал агентству член комиссии Алексей Ерофеев. Он предположил, что это произойдет после завершения опроса, добавив, что в Петербурге существует традиция географической привязки названий станций метро к расположенным рядом объектам. В этой связи он считает, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос переименования стадиона. "Было много пожеланий горожан назвать стадион "Зенит" или "Крестовский", но поскольку он носит название "Газпром Арена", считаю, называть станцию "Зенит" нецелесообразно; если ставится вопрос о переименовании станции, то изначально стадион должен был бы поменять название", - сказал он.

За всю историю существования городского метрополитена были переименованы три станции: "Площадь мира" в "Сенную площадь", "Красногвардейская" в "Новочеркасскую" и "Комсомольская" в "Девяткино". Все переименования были связаны с изменением названия улиц, сказали ТАСС в пресс-службе "Петербургского метрополитена".

Обращение от футбольного клуба с предложением переименовать станцию поступило в городское правительство в сентябре 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по культуре. Запрос с оценкой предложения направлен в комитет по физической культуре и спорту, комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, комитет по транспорту, "Петербургский метрополитен" и администрацию Петроградского района города.

О стадионе

Стадион на Крестовском острове, построенный в 2017 году, назывался "Зенит-Арена", позднее был переименован в "Санкт-Петербург" на время матчей Кубка конфедераций - 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. В конце 2018 года он получил название "Газпром Арена". Его вместимость - 67,8 тыс. человек.