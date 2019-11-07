Ватутин назвал решение по замене легионера в лиге ВТБ победой здравого смысла, а не ЦСКА

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Положительное решение совета баскетбольной Единой лиги ВТБ по возможности замены травмированного легионера - это победа не ЦСКА, а здравого смысла. Такое мнение высказал ТАСС президент московского ЦСКА Андрей Ватутин.

В четверг совет Единой лиги ВТБ утвердил изменение регламента в вопросе замены травмированного легионера. Теперь каждый клуб может иметь не более восьми легионеров в заявке, но имеет возможность произвести замену в случае травмы.

"Хочу искренне поблагодарить всех коллег, принявших участие в голосовании по исключению травмированного игрока. Важно, что лига поступила четко по процедуре, предусмотренной уставом, - сказал Ватутин. - Подчеркну, что в данной ситуации наш клуб, инициировав внесение поправки в регламент, прежде всего выступал на стороне здравого смысла. Инцидент с Уиллом Клайберном стал лишь наглядной иллюстрацией того, что жизнь подсказывает нам пути для преодоления трудностей".

В октябре американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн получил повреждение крестообразной связки и выбыл на длительный срок.

"Принятая поправка дает клубам больше гибкости при решении проблем, связанных с тяжелыми травмами, защищает права игроков и не ущемляет ничьих интересов. Положительное решение совета - это не победа ЦСКА, а победа здравого смысла. Призываю коллег и в дальнейшем активно участвовать в совершенствовании нашего соревнования", - добавил Ватутин.