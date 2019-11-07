Игры отбора на ЧМ по мини-футболу с участием россиян могут пройти в Загребе или Задаре

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Матчи элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира по мини-футболу в группе С, где выступит сборная России, пройдут в Загребе или Задаре. Об этом ТАСС рассказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Жеребьевка элитного раунда прошла в четверг. Матчи этого этапа пройдут с 27 января по 5 февраля 2020 года. От России на проведение матчей в группе элитного раунда претендовал Екатеринбург.

"Сейчас УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций, - прим. ТАСС) рассматривает два города - Загреб и Задар. На четыре домашних розыгрыша претендовало семь стран, хозяева групп определялись жеребьевкой, которая могла быть и в нашу пользу", - сказал Алиев.

Сборная России встречалась с хорватами в основном раунде, тогда россияне с семью очками заняла первое место в турнирной таблице группы, вторыми стали хорваты, очная встреча между командами завершилась ничейным результатом (2:2).

Чемпионат мира по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве (Каунас, Вильнюс и Клайпеда), в турнире примут участие 24 команды из шести конфедераций.