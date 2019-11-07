Свищев: новому президенту WADA необходимо работать профессионально и беспристрастно

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька должен быть высокопрофессиональным и беспристрастным в своей работе. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Совет учредителей WADA в четверг единогласно поддержал кандидатуру 35-летнего Баньки, в должность он вступит 1 января. До конца года возглавлять организацию будет ее нынешний президент Крейг Риди.

"Если он профессиональный человек, то ему не должно быть разницы, с кем работать, вне зависимости от национальности, флагов и сторонних мнений, - сказал Свищев. - Он должен профессионально относиться к своей работе. Во-первых, мы его поздравляем, во-вторы, желаем беспристрастно относиться к работе".

"Необходимо думать о будущем, смотреть на профессиональные качества коллег. В том числе на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое зарекомендовало себя независимой высокопрофессиональной организацией", - добавил собеседник агентства.