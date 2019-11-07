Банька подарил уходящему с поста президента WADA Риди набор клюшек для гольфа

КАТОВИЦЕ /Польша/, 7 ноября. /ТАСС/. Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька подарил уходящему с поста главы организации шотландцу Крейгу Риди набор клюшек для гольфа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Совет учредителей в четверг единогласно поддержал кандидатуру 35-летнего Баньки, в должность он вступит 1 января. Выбор подобного подарка со стороны поляка обусловлен тем, что Риди известен своей любовью к гольфу, который был придуман на его родине в Шотландии.

Банька был единственным кандидатом на пост президента WADA. В январе его большинством голосов поддержал Совет Европы, в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA.

Поляк вступит в должность 1 января. До конца года возглавлять организацию будет ее 78-летний Риди, он является членом Международного олимпийского комитета (МОК), возглавляет WADA последние шесть лет.