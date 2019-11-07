Тренеры сборной России по футболу решат по поводу замены Черышева в пятницу

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу примет решение в пятницу по поводу замены травмированного полузащитника Дениса Черышева. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Российский футбольный союз в четверг подтвердил, что игрок испанской "Валенсии" Черышев, получивший травму бедра 5 ноября в матче против французского "Лилля" (4:1) на групповом этапе Лиги чемпионов, пропустит встречи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). Днем ранее полузащитник был включен в список из 25 игроков, вызванных в национальную команду.

"С Денисом мы общались, в футболе без травм не бывает. Самое печальное, что он не успеет восстановиться ко второй игре, мы все проверили, все снимки получили. Остается только ждать. Что касается замены, то мы стараемся поступать последовательно, и завтра у нас полдня, чтобы все проанализировать и принять то или иное решение", - добавил он.

В октябре в матче с шотландцами (10 октября, 4:0) Черышев вышел на замену во втором тайме, в игре с киприотами (13 октября, 5:0) попал в стартовый состав, забил два мяча и отдал две голевые передачи.