Санкции в отношении профессиональных спортивных лиг США были удалены из "акта Родченкова"

КАТОВИЦЕ /Польша/, 7 ноября. /ТАСС/. Санкции в отношении североамериканских профессиональных спортивных лиг за нарушение антидопинговых правил были удалены из первоначальной версии принимаемого в США "акта Родченкова". Об этом на совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Палата представителей Конгресса США в октябре проголосовала за законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор, который получил название "Антидопинговый акт Родченкова" (The Rodchenkov Anti-Doping Act) по имени главного информатора WADA Григория Родченкова. Он распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами WADA. В то же время Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), профессиональные лиги по бейсболу (MLB), американскому футболу (NFL) не следуют этим правилам, поскольку не являются подписантами кодекса WADA.

"Изначальная версия акта включала в себя и профессиональные лиги, но после они были исключены. Нам было бы интересно понять, чем руководствовались законодатели, принимая окончательную версию этого акта", - сказал Ниггли.

"Акт Родченкова" предполагает введение уголовной ответственности за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов, а также возмещение ущерба для жертв таких сговоров. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление защиты информаторам от ответных мер против них. Предполагается, что он позволит применять санкции в отношении лиц, находящихся вне юрисдикции США.