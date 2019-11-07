Допинговые расследования нарушений в российском спорте обошлись WADA в $8 млн

КАТОВИЦЕ /Польша/, 7 ноября. /ТАСС/. Допинговые расследования нарушений в российском спорте обошлись Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в сумму, близкую к $8 млн. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Первое расследование WADA начало в 2014 году, это произошло в связи с нарушениями в российской легкой атлетике. После этого организация с помощью комиссии Ричарда Макларена расследовала показания бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Сейчас WADA изучает, были ли внесены изменения в базу данных московской лаборатории.

"У меня нет точных данных, но расследования обходятся очень дорого. И они продолжаются, так что, думаю, мы приблизились к сумме восемь миллионов долларов, если считать с первого расследования", - сказал Ниггли.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.