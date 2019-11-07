Футболист "Локомотива" Алексей Миранчук опроверг слухи о переговорах с "Зенитом"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Миранчук опроверг информацию о переговорах по переходу в петербургский "Зенит". Об этом Миранчук рассказал на презентации домашней формы сборной России.

"Нечего рассказывать, это только СМИ и ничего больше. Насчет других клубов разговоры всегда могут вестись, но сейчас я сконцентрирован только на сезоне. При выборе между Европой и "Зенитом" я выберу Европу", - сказал Миранчук.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива", всего за клуб он провел 206 матчей в разных турнирах, забив 33 мяча и отдав 41 голевую передачу. В составе сборной России полузащитник провел 23 матча, забив четыре гола.