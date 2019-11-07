Палата представителей Конгресса США в октябре проголосовала за законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор, который получил название "Антидопинговый акт Родченкова" (The Rodchenkov Anti-Doping Act) по имени главного информатора WADA Григория Родченкова. Он распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами WADA, но не действует в отношении североамериканских профессиональных лиг.

КАТОВИЦЕ /Польша/, 7 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Большинство членов совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) выразило опасение в связи со скорым принятием "акта Родченкова", поскольку он предполагает применение санкций к лицам, находящимся вне юрисдикции США. Свои мнения по поводу закона они выразили во время заседания, которое прошло в четверг в Катовице.

"Мы не против "акта Родченкова", но нам нужно понять, как будет применяться закон, который имеет экстерриториальную силу. Нам была необходима эта дискуссия, она показала, что сейчас присутствуют определенные беспокойства", - сказа генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

"Мне кажется, что процесс этого обсуждения достаточно открыт, поэтому, когда я читаю о том, что WADA лоббирует запрет акта, я с этим полностью не согласен. Просто мы не можем игнорировать вопросы, которые поднимаются всеми заинтересованными сторонами", - подчеркнул он.

Олимпийское движение тоже обеспокоено

"Акт Родченкова" подразумевает, что преследованию со стороны США может подвергнуться любой человек в любой точке мира, если он участвует в соревнованиях с американским присутствием, будь то спортсмен или спонсор. В этой связи опасения на совете учредителей, в частности, высказал глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи-Битти. "Олимпийское движение очень обеспокоено тем, как будет применяться "акт Родченкова", как он может влиять на систему борьбы с допингом. Если вы создаете закон, который включает экстерриториальную юрисдикцию, то будете думаешь о его применении", - сказал он.

"И для нас удивительно, что такая важная страна, как США, которая делает взносы в WADA, принимает закон с экстерриториальной юрисдикцией, в то время как основная часть профессионального спорта в США не является подписантом WADA", - подчеркнул Риччи-Битти.

"Акт Родченкова" предполагает введение уголовной ответственности за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов, а также возмещение ущерба для жертв таких сговоров. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление защиты информаторам от ответных мер против них.