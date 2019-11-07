КАТОВИЦЕ /Польша/, 7 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Большинство членов совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) выразило опасение в связи со скорым принятием "акта Родченкова", поскольку он предполагает применение санкций к лицам, находящимся вне юрисдикции США. Свои мнения по поводу закона они выразили во время заседания, которое прошло в четверг в Катовице.
Палата представителей Конгресса США в октябре проголосовала за законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор, который получил название "Антидопинговый акт Родченкова" (The Rodchenkov Anti-Doping Act) по имени главного информатора WADA Григория Родченкова. Он распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами WADA, но не действует в отношении североамериканских профессиональных лиг.
"Мы не против "акта Родченкова", но нам нужно понять, как будет применяться закон, который имеет экстерриториальную силу. Нам была необходима эта дискуссия, она показала, что сейчас присутствуют определенные беспокойства", - сказа генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
"Мне кажется, что процесс этого обсуждения достаточно открыт, поэтому, когда я читаю о том, что WADA лоббирует запрет акта, я с этим полностью не согласен. Просто мы не можем игнорировать вопросы, которые поднимаются всеми заинтересованными сторонами", - подчеркнул он.
Олимпийское движение тоже обеспокоено
"Акт Родченкова" подразумевает, что преследованию со стороны США может подвергнуться любой человек в любой точке мира, если он участвует в соревнованиях с американским присутствием, будь то спортсмен или спонсор. В этой связи опасения на совете учредителей, в частности, высказал глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи-Битти. "Олимпийское движение очень обеспокоено тем, как будет применяться "акт Родченкова", как он может влиять на систему борьбы с допингом. Если вы создаете закон, который включает экстерриториальную юрисдикцию, то будете думаешь о его применении", - сказал он.
"И для нас удивительно, что такая важная страна, как США, которая делает взносы в WADA, принимает закон с экстерриториальной юрисдикцией, в то время как основная часть профессионального спорта в США не является подписантом WADA", - подчеркнул Риччи-Битти.
"Акт Родченкова" предполагает введение уголовной ответственности за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов, а также возмещение ущерба для жертв таких сговоров. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление защиты информаторам от ответных мер против них.