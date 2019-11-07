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Евро-2020

Футболист Бакаев заявил, что ему предстоит много работать, чтобы сыграть за сборную России

Полузащитник также отметил, что команда хочет занять первое место в отборочной группе
Зелимхан Бакаев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Зелимхан Бакаев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев заявил, что ему предстоит проделать большую работу, чтобы сыграть в составе сборной России. Об этом 23-летний футболист сказал журналистам.

Во вторник был объявлен список из 25 футболистов, которые вызваны в национальную команду на матчи против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Подопечные Станислава Черчесова 13 октября со счетом 5:0 одержали победу над киприотами и гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира.

"Ощущений насчет участия в матчах сборной не может быть, - заявил Бакаев. - Много работы предстоит, чтобы выйти в ее составе. Конечно, хотим выиграть у Бельгии, какие могут быть цели, кроме победы, зачем тогда играть? Лично мне хочется выйти, показать свои лучшие качества и помочь сборной".

Если россияне обыграют бельгийцев со счетом 2:0 и победят команду Сан-Марино, то займут первое место в группе I. После восьми игр команда под руководством Черчесова занимает второе место, набрав 21 очко, cборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0). "Все хотят [занять] первое место, поэтому хотим победить Бельгию со счетом 2:0. Только первое место может быть в спорте, приложим все усилия, это будет очень тяжело, но нет ничего невозможного", - отметил Бакаев.

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