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Шахматные турниры

Шахматист Грищук вышел во второй раунд этапа Гран-при FIDE в Германии

Также в следующий раунд пробились Петр Свидлер и Даниил Дубов

ТАСС, 7 ноября. Российский гроссмейстер Александр Грищук на тай-брейке обыграл Радослава Войташека из Польши в первом раунде третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в немецком Гамбурге и вышел в следующий раунд соревнований.

Две основные партии между ними завершились вничью. Также в следующий раунд по итогам тай-брейка вышли чех Давид Навара, обыгравший россиянина Никиту Витюгова, китаец Юй Янъи, переигравший россиянина Дмитрия Яковенко, и россиянин Даниил Дубов, который обыграл азербайджанца Теймура Раджабова. Ранее участие во втором раунде обеспечили француз Максим Вашье-Лаграв, болгарин Веселин Топалов, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и россиянин Петр Свидлер.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Первый этап прошел в середине мая в Москве и завершился победой Непомнящего. Второй этап состоялся в июле в Риге, победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвертый этап пройдет в Тель-Авиве с 10 по 24 декабря. Всего в серии примет участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.

Этап Гран-при в Гамбурге завершится 17 ноября.

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Шахматные турниры
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