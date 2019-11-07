"Краснодар" победил турецкий "Трабзонспор" в матче Лиги Европы

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Футболисты российского "Краснодара" со счетом 3:1 победили "Трабзонспор" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Краснодар" в присутствии 21669 зрителей.

В составе "Краснодара" отличились Мануэл Фернандеш (35-я минута) и Иван Игнатьев (90+3), автогол на счету полузащитника "Трабзонспора" Асана Серкана (27). У гостей забитым мячом отметился Энтони Нвакаеме (90+4). Нападающий "Краснодара" Игнатьев во втором матче подряд забил в компенсированное ко второму тайму время, в домашнем матче 15-го тура чемпионата России он поразил ворота "Ростова" (2:2) также на третьей добавленной минуте.

"Краснодар" в шестой раз встретился с турецким клубом. В сезоне-2018/19 краснодарский клуб одержал две победы на групповом этапе Лиги Европы над "Акхисаром" (1:0, 2:1). В 2017 году на стадии 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" по сумме двух матчей переиграл "Фенербахче" (1:0, 1:1), в первом матче с "Трабзонспором" краснодарская команда также оказалась сильнее (2:0).

"Трабзонспор" проводил шестой матч с российским клубом. До игр с "Краснодаром" турецкая команда в 2011 году встречалась с московским ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов (0:3, 0:0), а в 2014-м в двухматчевом противостоянии победила "Ростов" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (2:0, 0:0).

В турнирной таблице группы C "Краснодар" занимает третье место, набрав шесть очков после четырех матчей. "Трабзонспор" идет четвертым, имея в активе одно очко. Первое место занимает швейцарский "Базель" (10), который в параллельном матче дома обыграл со счетом 2:1 испанский "Хетафе" (6), занимающим второе место в таблице.

В следующем туре "Краснодар" на домашнем поле проведет матч против "Базеля", "Трабзонспор" также дома примет "Хетафе". Обе встречи пройдут 28 ноября.

Ход матча

Первая опасность у ворот "Трабзонспора" возникла на второй минуте встречи, когда Тонни Вилена при сопротивлении трех соперников направил атаку в центр, Ари перевел далее на правый фланг и после небольшого розыгрыша с партнерами пробил низом по воротам. Голкипер "Трабзонспора" Эрче Кардешлер был надежен.

В течение следующих 10 минут темп игры упал, обе команды перестали настолько рьяно идти в прессинг, как на первых минутах. Игрокам "Трабзонспора" удалась вылазка по левому флангу, но Александр Мартынович спокойно прервал прострел. К 15-й минуте турецкая команда завладела территориальным преимуществом, но мяч то и дело оказывался после навесов в руках Станислава Крицюка, сменившего Матвея Сафонова в воротах "Краснодара".

На 19-й минуте встречи была показана первая желтая карточка, защитник краснодарцев Урош Спайич во второй раз сфолил на нападающем гостей Мухаммете Акпынаре, за что и получил предупреждение. Последняя атака турков до переломного момента в матче прошла на 26-й минуте, но вышедший на ударную позицию Донис Афдияй пробил слишком слабо и прямо в руки Крицюку. Вскоре "Краснодар" перехватил инициативу и пошел большими силами в атаку. Перепасовка на подступах к штрафной между Фернандешем и Кристоффером Ольссоном завершилась ударом португальского хавбека из пределов штрафной, а мяч после рикошета от защитника залетел в ворота турецкого клуба - 1:0.

После этого атаки "Краснодара" только набирали остроту, у команды регулярно проходили комбинации в последней трети поля. На 35-й минуте встречи Фернандеш снова стал снова героем эпизода. Ари скинул пяткой Сулейманову, который пробил в сторону дальнего угла, но Фернандеш эффектно подправил мяч пяткой прямо в ворота "Трабзонспора" и удвоил преимущество хозяев. "Краснодар" владел преимуществом до конца тайма, лишь однажды позволив пробить по собственным воротам.

Второй тайм

На 50-й минуте Сулейманов вновь обострил игру на левом фланге и навесил на дальнюю штангу, Спайич пробил, но голкипер выручил команду. "Краснодар" продолжал вить свои атаки вокруг штрафной "Трабзонспора", но увенчаться успехом они не могли.

Стадион взорвался овациями на 63-й минуте, но не из-за опасности у ворот гостей, а из-за замены героя встречи Фернандеша. Зрители проводили португальца аплодисментами, на его место вышел Даниил Уткин. Следом последовала и замена хорошо потрудившегося в атаке и цеплявшегося за все мячи Ари, вместо него вышел восстановившийся недавно от травм нападающий Игнатьев.

После этого игра успокоилась и проходила по большей части в центре поля, оба коллектива время от времени совершали вылазки к воротам друг друга, но без особой опасности. Разве что на 67-й минуте Сулейманов остро подал со штрафного на дальнюю штангу, но Уткин не дотянулся до мяча.

В добавленное ко второму тайму время команды обменялись голами. На третьей добавленной минуте воспитанник "Краснодара" Игнатьев после подачи углового нанес точный удар в нижний правый угол ворот, а затем форвард гостей Энтони Нвакаеме, вышедший на замену на 65-й минуте встречи, прошел сквозь оборону краснодарской команды и нанес точный удар с линии штрафной площади, установив итоговый счет матча.