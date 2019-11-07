Рафиков: защитники сборной России не доработали в обороне в матче с финскими хоккеистами

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноября. /ТАСС/. Защитники сборной России по хоккею не доработали при игре у своих ворот в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла. Такое мнение журналистам высказал защитник российской сборной Рушан Рафиков.

В четверг сборная России в Хельсинки уступила финнам со счетом 3:4.

"Ключевым моментом стала игра в неравных составах. В большинстве мы забросили одну шайбу, а финны - две. У нас было достаточно шансов, в конце получили глупые удаления, которые не стоит получать. Мы, защитники, не доработали, пропустили два гола с пятачка", - отметил Рафиков.

Рафиков стал автором двух заброшенных шайб, еще один гол также на счету игрока обороны - Дамира Шарипзянова. "Ребята хорошо меня выводили на бросок, оставалось просто попасть. Нападающие тоже много создавали, но что-то пошло не так. Не хватило голов нападающих, мы немножко не успевали на добивания", - заключил Рафиков.

В следующем матче Кубка Карьяла 9 ноября сборная России сыграет со шведами. Днем позже россияне встретятся с чехами.