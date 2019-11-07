Тихонов: "Краснодар" сделал правильные выводы после неудачного старта в Лиге Европы

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Тренерский штаб и футболисты "Краснодара" сделали нужные выводы после двух проигранных матчей на старте группового этапа Лиги Европы. Такое мнение ТАСС после победы "Краснодара" над турецким "Трабзонспором" высказал бывший тренер краснодарского клуба Андрей Тихонов.

"Краснодар" на своем поле обыграл "Трабзонспор" со счетом 3:1 в четвертом туре группового этапа Лиги Европы, матч команд в прошлом туре также завершился победой краснодарской команды (2:0). В первых двух матчах группового этапа подопечные Сергея Матвеева крупно проиграли швейцарскому "Базелю" (0:5), а затем уступили испанскому "Хетафе" (1:2).

"Краснодар" сыграл достойно, - сказал Тихонов. - Команда сделала правильные выводы после неудачного старта в матчах с "Базелем" и "Хетафе". "Краснодар" все-таки удачно проводит вторую половину Лиги Европы".

В пятом туре 28 ноября "Краснодар" сыграет на своем поле с "Базелем". "Это будет решающая игра за выход [из группы]. "Краснодару" нужна только победа, иначе шансов тогда будет совсем мало", - добавил Тихонов.

В турнирной таблице группы C "Краснодар" идет третьим, имея в активе шесть очков после четырех матчей. "Трабзонспор" расположился на четвертой строчке, набрав одно очко. Лидером группы является "Базель" (10), за ним следует "Хетафе" (6).