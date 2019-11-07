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Кубок Карьяла

Хоккеист Шарипзянов сказал, что мог только мечтать о голе в первом матче за сборную России

Россияне проиграли финнам в стартовом матче Кубка Карьяла, защитник Шарипзянов открыл счет в игре

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной России Дамир Шарипзянов отметил, что мог только мечтать о голе в дебютном матче в составе национальной команды. Об этом Шарипзянов рассказал журналистам.

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В четверг сборная России в первом матче Кубка Карьяла в Хельсинки уступила финнам со счетом 3:4. Шарипзянов открыл счет в игре.

"Считаю, что провели хороший матч, но, к сожалению, проиграли. Рад, что забросил первую шайбу, начал скомканно, но потом стал играть в свой хоккей, помогать команде. Считаю, что мы были немного сильнее, просто не использовали свои моменты и пропустили в меньшинстве", - отметил Шарипзянов.

"Всегда стараюсь подключаться к атаке. Тренеры говорили всегда подключаться четвертым, если есть момент. Нападающие хорошо увели соперников, и Антон Бурдасов отдал отличную передачу - осталось только попасть в ворота", - рассказал хоккеист.

Во втором периоде за фол Шарипзянова на Сакари Маннинене в ворота российской команды был назначен буллит, который сам пострадавший реализовал. "Хотел сыграть поближе к Маннинену. Мы с Артемом Зубом должны были страховать друг друга, но, к сожалению, я его не подстраховал, а он меня", - пояснил Шарипзянов.

В следующем матче Кубка Карьяла 9 ноября сборная России сыграет со шведами. Днем позже россияне встретятся с чехами.

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