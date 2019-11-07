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Лига Европы

Тренер "Трабзонспора": команда играла в хороший футбол до первого пропущенного гола

Турецкий клуб проиграл в гостях "Краснодару" со счетом 1:3 в четвертом туре группового этапа Лиги Европы

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Игроки "Трабзонспора" до первого пропущенного мяча в матче Лиги Европы с "Краснодаром" показывали хороший футбол. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер турецкого клуба Унал Караман.

Футболисты "Краснодара" дома со счетом 3:1 победили "Трабзонспор" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"До пропущенного мяча мы играли в хороший атакующий футбол. Мы проиграли, но смотрим в будущее позитивно. Мы довольны тем, как действовали игроки, которым дали шанс. Надеемся, что эти игроки будут в дальнейшем помогать "Трабзонспору", - сказал Караман.

"Мы играли молодежью, потому что у нас ограниченный состав из-за травм. Конечно же, будем выходить на поле и доказывать всем, что умеем играть в футбол", - добавил он.

В турнирной таблице группы C "Краснодар" занимает третье место, набрав шесть очков после четырех матчей. "Трабзонспор" идет четвертым, имея в активе одно очко. Первое место занимает швейцарский "Базель" (10), вторым идет испанский "Хетафе" (6).

В следующем туре "Краснодар" дома проведет матч против "Базеля", "Трабзонспор" примет "Хетафе". Обе встречи пройдут 28 ноября.

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