Сулейманов пригласил чемпиона UFC Нурмагомедова на матч "Краснодара" в ЛЕ против "Базеля"

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Форвард футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов пригласил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова на следующий матч команды в Лиге Европы против швейцарского "Базеля". Об этом футболист рассказал журналистам.

Матч против "Базеля" "Краснодар" проведет на своем поле 28 ноября.

"Я приглашал его [Хабиба] на игру с "Базелем", он сказал, что будет рад", - рассказал Сулейманов.

В четверг в матче четвертого тура Лиги Европы "Краснодар" со счетом 3:1 дома победил турецкий "Трабзонспор". "Эта домашняя игра была более тяжелая, играли в "бей-беги". Вышли с хорошим настроем, взяли три очка, теперь есть шансы выйти из группы", - сказал Сулейманов.

После четырех туров "Краснодар" занимает третью строчку в таблице группы С с шестью очками в активе. Лидирует швейцарский "Базель" (10), на втором месте испанский "Хетафе" (6), замыкает таблицу "Трабзонспор", набрав одно очко.